الإصابة تحرم اليابان من مينامينو ضد الصين

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم خروج اللاعب تاكومي مينامينو من معسكر المنتخب المحلي وغيابه عن مباراة الصين يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعرض لاعب وسط ليفربول لإصابة في المعسكر ولم يشارك ضد عمان يوم الخميس في لقاء حسمته الأخيرة بهدف.

وتحل اليابان ضيفة على الصين في قطر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

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وتتصدر أستراليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن السعودية الوصيفة وعمان الثالثة بينما لا رصيد لليابان وفيتنام والصين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة الأولى والثانية مباشرة إلى المونديال.

بينما يتواجه الثالثان والفائز منهما يخوض ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى للتأهل لكأس العالم.

اليابان مينامينو تصفيات كأس العالم
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