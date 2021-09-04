كامافينجا: انتقلت لـ ريال مدريد سريعا جدا

أعرب لاعب الوسط إدواردو كامافينجا عن سعادته بالانتقال لريال مدريد من نادي رين الفرنسي، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بسرعة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

إدواردو كامافينجا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وانتقل الفرنسي البالغ عمره 18 عاما إلى النادي الإسباني مقابل 31 مليون يورو.

وقال في تصريحات صحفية:"انتقالي لريال مدريد حدث سريعا. سعيد جدا وفخور لكني لا أريد للصفقة أن تفقدني تركيزي مع منتخب الشباب الآن".

وسجل كامافينجا هدفا في فوز شباب فرنسا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-صفر يوم الخميس في تصفيات كأس أوروبا.

وأضاف كامافينجا "سأواصل تقديم أفضل ما لدي، بالتأكيد أحلم باللعب لمنتخب فرنسا الأول، لكن خطوة خطوة. الآن سأذهب لرين لأستعد للانتقال إلى مدريد".

وأتم "حلمت باللعب لريال مدريد منذ صغري. أريد استكشاف الملعب (سانتياجو برنابيو)، لابد أنه مذهل. أتمنى اللعب هناك قريبا بعد الانتهاء من تجديده".

كامافينجا مع المدافع المخضرم ديفيد ألابا، الذي انتقل مجانا من بايرن ميونيخ، هما الصفقتان الوحيدتان لريال مدريد في صيف 2021.

في المقابل باع النادي كلا من رافاييل فاران ومارتن أوديجارد وأعار براهيم دياز لميلان.