كامافينجا: انتقلت لـ ريال مدريد سريعا جدا

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا

أعرب لاعب الوسط إدواردو كامافينجا عن سعادته بالانتقال لريال مدريد من نادي رين الفرنسي، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بسرعة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وانتقل الفرنسي البالغ عمره 18 عاما إلى النادي الإسباني مقابل 31 مليون يورو.

وقال في تصريحات صحفية:"انتقالي لريال مدريد حدث سريعا. سعيد جدا وفخور لكني لا أريد للصفقة أن تفقدني تركيزي مع منتخب الشباب الآن".

أخبار متعلقة
مدرب أنجولا: مصر ستقترب كثيرا لو خرجت بنتيجة إيجابية من الجابون مواعيد مباريات اليوم 4 سبتمبر 2021.. فرنسا وهولندا وكرواتيا في تصفيات المونديال تنس طاولة – رجال وسيدات مصر يحصدن لقب إفريقيا على حساب نيجيريا موسيماني: أعدكم بتقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي

وسجل كامافينجا هدفا في فوز شباب فرنسا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-صفر يوم الخميس في تصفيات كأس أوروبا.

وأضاف كامافينجا "سأواصل تقديم أفضل ما لدي، بالتأكيد أحلم باللعب لمنتخب فرنسا الأول، لكن خطوة خطوة. الآن سأذهب لرين لأستعد للانتقال إلى مدريد".

وأتم "حلمت باللعب لريال مدريد منذ صغري. أريد استكشاف الملعب (سانتياجو برنابيو)، لابد أنه مذهل. أتمنى اللعب هناك قريبا بعد الانتهاء من تجديده".

كامافينجا مع المدافع المخضرم ديفيد ألابا، الذي انتقل مجانا من بايرن ميونيخ، هما الصفقتان الوحيدتان لريال مدريد في صيف 2021.

في المقابل باع النادي كلا من رافاييل فاران ومارتن أوديجارد وأعار براهيم دياز لميلان.

كامافينجا ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون ينفي عبر في الجول امتلاكه للصفحة المنسوبة له على فيسبوك 10 دقيقة | مصر
منتخب مصر عليه التخلص من آفتين تاريخيتين لتفادي سيناريوهات معتادة في الجابون 19 دقيقة | منتخب مصر
صلاح يصل الجابون للانضمام لمنتخب مصر 20 دقيقة | منتخب مصر
بوليسيتش يروي كيف حصل على صورة مع ميسي "بالإشارة" 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإصابة تحرم اليابان من مينامينو ضد الصين ساعة | تصفيات كأس العالم
فقير عن فشل انتقاله إلى ليفربول: ما قيل عن إصابتي كان كذبا ساعة | الدوري الإنجليزي
كامافينجا: انتقلت لـ ريال مدريد سريعا جدا ساعة | ميركاتو
مدرب أنجولا: مصر ستقترب كثيرا لو خرجت بنتيجة إيجابية من الجابون ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال
قد ينال إعجابك