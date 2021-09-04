مدرب أنجولا: مصر ستقترب كثيرا لو خرجت بنتيجة إيجابية من الجابون

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 10:21

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف أفشة أمام أنجولا تصفيات كأس العالم

يرى بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا أن مصر هي الأوفر حظا للتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال البرتغالي عبر قناة أون تايم سبورتس:"مصر هي المرشحة الأولى في المجموعة، لكن أعتقد أن التأهل سيُحسم في آخر جولة".

وأضاف "على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مراجعة تأهل 5 منتخبات إفريقية فقط للمونديال".

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وأتم "لو حققت مصر نتيجة إيجابية في الجابون ستقترب كثيرا من التأهل".

وفازت مصر على أنجولا بهدف يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات المونديال وتحتل وصافة ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المتصدرة ليبيا.

وتفوقت ليبيا بنتيجة 2-1 على الجابون وتلعب ضد مضيفتها أنجولا في الجولة الثانية.

بينما تحل مصر ضيفة على الجابون يوم الأحد.

ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية من التصفيات.

ومونديال 2022 سيكون آخر كأس عالمية تشارك فيها إفريقيا بخمسة منتخبات فقط.

ففي كأس العالم 2026، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، ستشارك 9 فرق من إفريقيا.

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