مواعيد مباريات اليوم 4 سبتمبر 2021.. فرنسا وهولندا وكرواتيا في تصفيات المونديال
السبت، 04 سبتمبر 2021 - 09:55
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ففي التاسعة إلا ربع مساء تلعب كرواتيا ضد مضيفتها سلوفاكيا (beIN 3 Premium).
وفي التوقيت ذاته تستضيف هولندا فريق مونتينجرو (beIN 2 Premium).
وأيضا في تمام الساعة 8:45 مساء تلعب فرنسا بطلة العالم ضد مضيفتها أوكرانيا ((beIN 1 Premium).
وفي لقاء ودي تلعب قطر بطلة آسيا ضد البرتغال الساعة 6 مساء واللقاء منقول على beIN Sports المفتوحة.
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