مواعيد مباريات اليوم 4 سبتمبر 2021.. فرنسا وهولندا وكرواتيا في تصفيات المونديال

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 09:55

كتب : FilGoal

جريزمان منتخب فرنسا

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ففي التاسعة إلا ربع مساء تلعب كرواتيا ضد مضيفتها سلوفاكيا (beIN 3 Premium).

وفي التوقيت ذاته تستضيف هولندا فريق مونتينجرو (beIN 2 Premium).

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وأيضا في تمام الساعة 8:45 مساء تلعب فرنسا بطلة العالم ضد مضيفتها أوكرانيا ((beIN 1 Premium).

وفي لقاء ودي تلعب قطر بطلة آسيا ضد البرتغال الساعة 6 مساء واللقاء منقول على beIN Sports المفتوحة.

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