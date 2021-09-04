مواعيد مباريات اليوم 4 سبتمبر 2021.. فرنسا وهولندا وكرواتيا في تصفيات المونديال

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ففي التاسعة إلا ربع مساء تلعب كرواتيا ضد مضيفتها سلوفاكيا (beIN 3 Premium).

وفي التوقيت ذاته تستضيف هولندا فريق مونتينجرو (beIN 2 Premium).

وأيضا في تمام الساعة 8:45 مساء تلعب فرنسا بطلة العالم ضد مضيفتها أوكرانيا ((beIN 1 Premium).

وفي لقاء ودي تلعب قطر بطلة آسيا ضد البرتغال الساعة 6 مساء واللقاء منقول على beIN Sports المفتوحة.

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