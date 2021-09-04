في ظهوره الأول مع أنورثوسيس.. وردة يسجل مرتين بمباراة ودية

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أنورثوسيس

ظهر عمرو وردة لأول مرة بقميص فريقه الجديد أنورثوسيس القبرصي، خلال انتصار ودي بخمسة أهداف مقابل هدف على كارميوتيسا.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

أنورثوزيس فاماجوستا

ودخل وردة بديلا بين الشوطين ونجح في تسجيل هدفين بالشوط الثاني.

وسجّل وردة هدفه الأول في الدقيقة 64 بالشباك الخالية بعد هدية من زميله دينيس بوبوفيتش.

قبل أن يضيف هدفا سريعا في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة سكنت المقص العلوي للمرمى.

وانتقل وردة إلى أنورثوسيس مجانا قادما من باوك هذا الصيف، ليخوض تجربته الأولى في الملاعب القبرصية.

واحتل أنورثوسيس المركز الرابع في الدوري القبرصي بالموسم الماضي.

عمرو وردة
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