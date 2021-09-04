بامبو: لا أحد يستطيع المشاركة في وجود ثلاثي الزمالك الأقوى في مصر

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك - ميتشو

اعترف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المنتقل مؤخرا من الزمالك، أن فرص مشاركته بالقلعة البيضاء كانت صعبة.

بامبو لعب معارا من الزمالك إلى البنك الأهلي الموسم الماضي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي هذا الصيف.

وقال بامبو عن قلة مشاركاته مع الزمالك: "زيزو وبنشرقي وأوباما لا يعطون الفرصة لأحد، هم أفضل 3 لاعبين في الدوري كله".

وواصل عبر أون تايم سبورتس 2: "لا أستطيع سؤال المدرب عن سبب عدم مشاركتي، لا أحب وضع الضغط على المدربين".

وكشف بامبو: "باتشيكو قالي لي إنه ظلمني بعض الشيء ووعدني بالفرصة، ثم سألني بعدها عما أريد وشجعني على الخروج للإعارة وقال لي إنه سيشاهدني ويتابعني".

وتحدث لاعب الأهلي والإسماعلي والزمالك السابق عن تجربة النجاة من الهبوط مع البنك الأهلي.

وقال بامبو: "إنها أول مرة أنافس على الهبوط في مسيرتي، والأمر أصعب بكثير من الفوز ببطولة".

وأشار: "هناك ضغوط كثيرة، لاعبون يبكون بعد المباريات، ولا ينامون، ونضطر لمتابعة نتائج 6 فرق أخرى منافسة لنا".

وواصل: "إدارة البنك الأهلي تعاملت معنا بشكل رائع ولم يخصموا منا جنيها، بل على العكس، أعطونا مكافآت غير طبيعية كأننا فزنا ببطولة".

وكشف: "وصلتني عروض كثيرة، لكن البنك الأهلي عاملوني باحترام، خصوصا المدرب خالد جلال الذي طورني وأعطاني الحرية، لم أكن جيدا في البداية لكنه كان صبورا معي".

وشدد: "لا يمكنني القفز في أول محطة بعد أن صبر عليّ البنك الأهلي حتى أستعيد مستواي".

وأتم: "أكثر ما يحزنني أنني لم أقدم شيئا لنادي الزمالك، كنت أتمنى العودة إلى صفوفه والنجاح فيه".

بامبو (28 عاما) سجل 12 هدفا مع البنك الأهلي في 22 مباراة بالدوري المصري، منها سوبر هاتريك تاريخي في شباك مصر للمقاصة.

وبدأ بامبو مسيرته في الأهلي، ثم انتقل إلى الإسماعيلي ومنه إلى الزمالك في صيف 2019.

ولم يخض بامبو إلا 12 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها هدفا وحيدا.

كريم بامبو الزمالك البنك الأهلي
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