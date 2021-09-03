تقارير: أزمة في حراسة مرمى نابولي قبل لقاء يوفنتوس.. ومحاولة إيجاد حل

يعاني نابولي من أزمة في مركز حراسة المرمى قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا يعاني من إصابة أثناء مشاركته مع كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

فيما غاب أليكس ميريت عن مواجهة جنوى في الدوري بسبب الإصابة أيضا ولم يتحدد بعد موعد عودة الحارس الإيطالي.

وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية فأن أوسبينا سيعود بعد مواجهة تشيلي مباشرة ويأمل نابولي في تعافي حارسه بشكل سريع قبل لقاء البيانكونيري.

وبحسب صحيفة "إل ماتينيو" فأن نابولي يفكر في ضم أنطونيو ميرانتي حارس روما السابق والذي يعد لاعبا حرا منذ نهاية تعاقده مع روما بنهاية الموسم.

وسبق لميرانتي البالغ 38 عاما أن لعب ليوفنتوس وكروتوني وسيينا وسامبدوريا وبارما وبولونيا.

وخاض ميرانتي 368 مباراة في الدوري الإيطالي، وينتظر نابولي معرفة موقف حارسيه من أجل ضم ميرانتي.

ويتصدر نابولي الترتيب رفقة روما وإنتر وميلان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

ويلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا يوم 11 سبتمبر المقبل.