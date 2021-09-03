بيانيتش: كومان لم يحترمني.. ولا أعرف كيف قام سان جيرمان بكل ذلك

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 23:22

كتب : أحمد أباظة

ميرالم بيانيتش ورونالد كومان

أبدى لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش عدم شعوره بالندم على خطوة الانتقال إلى برشلونة الإسباني، والذي غادره أمس -الخميس- على سبيل الإعارة إلى بشكتاش التركي.

جاء ذلك في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية، حيث قال: "كان هدفي دائما هو اللعب في فريق مثل برشلونة، ولكني لم أتوقع هذا الوضع المعقد على كل الأصعدة".

وأضاف "كنت دائما أحب مشاهدة مباريات برشلونة وأنحب طريقة لعبهم. كان من الواضح بالنسبة لي أن فلسفة برشلونة تناسبني، وعندما وصلت ورأيت اللاعبين أدركت أن هذا هو ما كنت أحلم به".

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وأوضح "لست نادما على الانضمام لبرشلونة إطلاقا. لقد قاتلت طوال حياتي فأنا طموح وتنافسي، ووصلت إلى مستوى برشلونة ويوفنتوس. أعلم جيدا أنني أستطيع اللعب في فريق مثل برشلونة، ولكن لم يُسمح لي بالمنافسة ومساعدة الفريق".

وانتقل بيانيتش من هذه النقطة لمهاجمة الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني، والذي وضعه على الهامش طوال الموسم الماضي قائلا: "لم أستطع قبول ما مررت به، كان من الواضح أنني أريد اللعب بطبيعة الحال".

وتابع "كومان لم يحترمني. إنه لم يتحدث معي أبدا. أنا لاعب يمكنه قبول كل شيء ولكني سأود دائما أن يتم شرح الأمور لي، وليس وكأني أبلغ من العمر 15 عاما. لقد خفضت راتبي وانتقلت إلى بشكتاش لأني أحب لعب كرة القدم".

وأخيرا عن مفاوضات عودته إلى يوفنتوس قال بيانيتش: "لقد حدث ذلك ضمن العديد من الأمور، ولكن أوضاع أغلب الأندية لم تكن جيدة. فقط باريس سان جيرمان هو من قام بسوق عظيم ولا أعرف كيف فعل ذلك".

يذكر أن بيانيتش انتقل إلى برشلونة في صيف 2020 قادما من يوفنتوس في صفقة تبادلية ذهب بمقتضاها البرازيلي أرتور ميلو إلى الجانب الآخر.

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