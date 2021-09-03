خبر في الجول – الزمالك يستخرج تأشيرة أوناجم.. وعودته خلال أيام

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 23:20

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم - الزمالك - طلائع الجيش

أنهى الزمالك إجراءات عودة المغربي محمد أوناجم إلى القاهرة بعد انتهاء إعارته إلى الوداد البيضاوي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أنهت إجراءات استخراج تأشيرة أوناجم وجاري تحديد موعد رحلة الطيران استعدادا لعودته خلال أيام.

ويُنتَظَر أن يُحسَم مستقبل أوناجم سواء باستمراره أو برحيله عن الزمالك عقب عودته إلى مصر.

وانضم أوناجم إلى الزمالك في صيف 2019 قادما من الوداد البيضاوي.

وبعد موسم أول في صفوف الزمالك سجل خلاله 3 أهداف وصنع 9 في 43 مباراة، غادر أوناجم معارا إلى الوداد خلال الموسم الماضي.

وخاض أوناجم 32 مباراة مع الوداد خلال فترة إعارته، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14.

محمد أوناجم الزمالك
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