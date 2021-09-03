تصفيات المونديال - الكاميرون تفتتح ملعبها التاريخي بانتصار على مالاوي

فاز منتخب الكاميرون على ضيفه المالاوي بهدفين دون رد في ملعب بول بيا بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

الكاميرون سجّلت هدفيها في الشوط الأول بواسطة القائد فينسنت أبو بكر، والمدافع ميشيل نجادو نجادجوي.

لتتصدر الكاميرون المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل كوت ديفوار أمام موزمبيق دون أهداف في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة.

وتحل الكاميرون ضيفة على كوت ديفوار في مباراة تكسير عظام يوم الإثنين المقبل بالجولة الثانية، بينما تستقبل مالاوي نظيرتها موزمبيق الثلاثاء.

وكانت المباراة تاريخية للكاميرون لأنها الأولى على الإطلاق في ملعب بول بيا الجديد الواقع بمنطقة أوليمبي في العاصمة ياوندي.

ومن المُنتظَر أن يستضيف ذلك الملعب افتتاح ونهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

الكاميرون تقدّمت مبكرا بهدف أبو بكر في الدقيقة التاسعة، ليكون أول من يهز الشباك في تاريخ الملعب.

قبل أن يضيف زميله نجادو نجادجوي هدفا ثانيا في الدقيقة 23.

وفي المجموعة السابعة، فازت غانا على ضيفتها إثيوبيا بهدف وحيد في ملعب كيب كوست.

وسجّل مبارك واكاسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35.

لتتصدر غانا المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدةً من تعادل زيمبابوي وجنوب إفريقيا دون أهداف.

وتحل غانا ضيفة على جنوب إفريقيا في صدام قوي الإثنين، بينما تلعب إثيوبيا أمام زيمبابوي الثلاثاء.

ورفع واكاسو رصيده إلى 12 هدفا دوليا مع منتخب غانا.

وشهدت المباراة مشاركة شيمليس بيكلي لاعب الجونة المنتقل حديثا من الإنتاج الحربي أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 85.