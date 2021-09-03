تصفيات المونديال - بمشاركة رباعي الدوري المصري وصناعة معلول.. تونس تتفوق على غينيا الإستوائية

حصدت تونس أول 3 نقاط في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على غينيا الإستوائية بنتيجة 3-0 لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف اللقاء: ديلان برون وإلياس السخيري ووهبي الخزري.

المباراة شهدت مشاركة الرباعي المحترف في الدوري المصري، علي معلول وفخر الدين بن يوسف أساسيان، وحمزة مثلوثي وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني من على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يشهد أي فرص محققة لكلا المنتخبين، إذ فشل المنتخب التونسي في أكثر من موقف في فك التكتل للضيوف.

في الشوط الثاني أجرى منذر الكبير تغييرين بنزول حمزة المثلوثي ويوسف المساكني بدلا من وجدي كشريدة وسيف الدين الخاوي.

وبعد 9 دقائق من مرور بداية الشوط الثاني تقدمت تونس بالهدف الأول بعد ركنية نفذها معلول وارتقى لها ديلان برون برأسية قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 59 كاد عيسى العيدني أن يضيف الهدف الثاني بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من معلول أبعدها الحارس ببراعة لركنية.

والدقيقة 67 شارك سيف الدين الجزيري بدلا من فخر الدين بن يوسف.

وبعد 6 دقائق كاد سيف الدين الجزيري أن يسجل هدف تونس الثاني بعد تمريرة من وهبي الخزري لكن تسديدته تصدى لها الحارس ومن ثم تابعها يوسف المساكني خارج الشباك.

هجمات نسور قرطاج تواصلت، يوسف المساكني مرر لمعلول الذي أرسل عرضية أرضية تتشتت خارج المنطقة ليسددها إلياس السخيري مباشرة في أقصى الزواية اليمنى معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 81 تحصل فرجاني ساسي على ركلة جزاء أثناء انفراده بالحارس بعد تمريرة بالكعب من سيف الجزيري.

ركلة جزاء انبرى لها وهبي الخزري وسددها في الشباك بنجاح مضيفا الهدف الثالث.

الدقيقة 84 شهدت مشاركة حمزة رفيعة لاعب يوفنتوس الإيطالي المُعار لستاندر دو ليج البلجيكي الموسم الجاري بدلا من فرجاني ساسي.

في الدقيقة 85 تحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب غينيا الإستوائية في منتصف الملعب.

انتصار ارتقى به تونس للصدارة بنفس الرصيد مع زامبيا التي تفوقت اليوم على موريتانيا بنتيجة 2-1.

ويحل نسور قرطاج ضيوفا على زامبيا الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل لحسم الصدارة في الجولة الثانية.