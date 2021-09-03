دي يونج: أنا المهاجم المختلف الذي يحتاجه برشلونة

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 22:44

كتب : أحمد أباظة

لوك دي يونج

أبدى لوك دي يونج مهاجم برشلونة الجديد سعادته بإتمام انتقاله في اللحظات الأخيرة من عمر سوق الانتقالات الصيفية، وذلك على سبيل الإعارة من إشبيلية.

وقال دي يونج في حواره مع قناة النادي الكتالوني: "من المذهل أن أتمكن من اللعب مع برشلونة. أتطلع لتحقيق الكثير من الأمور الجيدة مع هذا النادي ولأجل مشجعيه".

وعن علاقته بمواطنه الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق ومدربه السابق في منتخب هولندا، أكد دي يونج أنها كانت علاقة جيدة طوال الوقت.

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وأوضح "لقد كان مدربا للمنتخب وكنا دائما ما نتحدث كثيرا عن الجوانب التكتيكية وكل شيء يخص كرة القدم. إنه مدرب جيد ويملك الثقة في إمكانياتي. سيملك الآن مهاجما مختلفا وهذا ما يحتاجه برشلونة".

ويمثل دي يونج بالفعل نموذجا مختلفا عن المهاجم التقليدي في برشلونة، حيث يركز على ضربات الرأس والتمركز داخل الصندوق.

وبالانتقال إلى علاقته باللاعبين، خصوصا الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي قال:"أحب فرينكي كثيرا، فهو لاعب ممتاز ويلعب بطريقة ساحرة. علاقتي مع ممفيس جيدة أيضا، حيث لعبنا معا في أيندهوفن والمنتخب".

أيضا انتقل المهاجم إلى علاقته بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حيث لعبا معا في بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مؤكدا أن معرفته بالعديد من اللاعبين ستسهل مهمته في التأقلم مع فريقه الجديد.

يذكر أن دي يونج وصل إلى برشلونة في اليوم الأخير لسوق الانتقالات والذي كان حافلا بالعديد من العمليات، حيث انتقل أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد ورحل إيلايتش موريبا إلى لايبزيج، كما غادر إيمرسون رويال إلى توتنام هوتسبر.

دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
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