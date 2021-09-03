بعيدا عن كرة القدم.. تغريم بيرنارديسكي 40 ألف يورو

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 22:12

كتب : أحمد أباظة

بيرنارديسكي مع إيطاليا أمام ويلز

تعرض فيديريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس لغرامة مالية، ولكن بسبب مسألة لا تخص كرة القدم، بل أعماله الخاصة في شاطئ "أماري هولي" المملوك له.

جاء ذلك بعد اكتشاف الشرطة لوجود 11 عاملا بلا أوراق قانونية داخل الشاطئ، ليتم تغريم الجناح 40 ألف يورو وإيقاف كل الأنشطة القائمة بهذا الموقع، بحسب صحيفة "لا ناتسيوني" الإيطالية.

وتعود ملكية هذا المنتجع الصيفي إلى بيرنارديسكي، وقت اكتشاف الشرطة المحلية في "ماسا كارارا" لوجود عمالة غير قانونية خلال واحد من مهرجانات الصيف.

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ولم يمر وقت طويل على شراء بيرنارديسكي لهذا المكان، الذي استضاف زواجه من فيرونيكا كياردي، مباشرة عقب عودته من يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، والتي انتهت بتتويجه باللقب مع منتخب إيطاليا.

ويمثل "أماري هولي" موقعا مثاليا على البحر، ولكن في الأيام الماضية وجدت سلطات التحقيق أنه من بين 16 عاملا في هذا المكان، فقط 5 منهم يملكون عقدا قانونيا.

وتقول الشركة المسؤولة عن إدارة المنتجع أن العمال البالغ عددهم 11 ليسوا موظفين به، ولكن الصحيفة تؤكد أنهم يعملون هناك بين خدمة الزوار وغسيل الصحون.

وتم اكتشاف شخص لا ينتمي للاتحاد الأوروبي أيضا في إطار هذه العمالة، وبناء عليه تم إصدار قرار بإيقاف الأنشطة القائمة في المنتجع، وهو ما يمكن التخلص منه بعد تقنين وضع هؤلاء العمال.

بيرنارديسكي يوفنتوس
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