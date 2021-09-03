حجازي لاعب الشهر في الدوري السعودي

فاز المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر أغسطس.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وأعلنت رابطة الدوري السعودي عن جوائز الشهر الأول من مسابقة هذا الموسم.

وحصد الحاجز حجازي الجائزة عن جدارة بعد مشاركته في مباريات فريقه الثلاثة خلال الشهر وتسجيله هدفين.

وساهم حجازي بهدفيه في انتصارين لاتحاد جدة بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام الفيحاء.

👏 لاعب #الاتحاد @ittihad "أحمد حجازي" يحصل على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس🔝.#جوائز_SPL pic.twitter.com/aMufZsQiUB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

كما فاز الصربي فوك راشوفيتش المدير الفني للفيحاء بجائزة مدرب الشهر، ومواطنه فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء بجائزة أفضل حارس.

فيما حصد متعب الحربي لاعب الشباب جائزة أفضل لاعب شاب في أغسطس.

ويتم اختيار الفائزين بواسطة لجنة فنية مكونة من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير وفقا لمعايير أوبتا الإحصائية.

حجازي (30 عاما) يتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي الجاري.

وشارك حجازي في انتصار الفراعنة على أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، ويستعد لقيادة دفاع مصر أمام الجابون يوم الأحد.

ويلعب حجازي موسمه الثاني في اتحاد جدة السعودي بعد انتقاله إليه قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.