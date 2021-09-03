مدرب جنوب إفريقيا: استبدلت تاو لأنه غير لائق بدنيا.. لكنه يظل لاعبا جيدا

برر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، استبداله لـ بيرسي تاو لاعب الأهلي خلال مواجهة زيمبابوي.

جنوب إفريقيا تعادلت على أرض زيمبابوي دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى السابعة لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.

وصرّح بروس بعد اللقاء: "جيفت لينكس لم يظهر بشكل كبير في المباراة خلال الشوط الأول، ولذلك استبدلناه بين الشوطين".

وتابع خلال تصريحاته بعد اللقاء: "أمّا بيرسي تاو، فقد شاهدتهم المباراة، إنه ليس في أفضل حالاته البدنية".

وواصل: "لقد افتقد تاو للنسق، هذا شيء عليه العمل عليه خلال الأسابيع المقبلة، لكنه يظل لاعبا مميزا ولهذا ظل في الملعب فترة أطول".

وأتم: "آمل أن يكون بيرسي تاو لائقا بدنيا بشكل أكبر خلال التوقفين الدوليين المقبلين في أكتوبر ونوفمبر".

تاو (27 عاما) شارك أساسيا مع بلاده جنوب إفريقيا قبل أن يُستبدَل في الدقيقة 78.

وانضم تاو إلى الأهلي مؤخرا قادما من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.