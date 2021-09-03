تصفيات المونديال - إهيانتشو ينهي عُقم 4 سنوات ويقود نيجيريا لتجاوز ليبيريا

فاز منتخب نيجيريا على ضيفته ليبيريا بهدفين دون رد في ملعب تسليم بالوجان بالعاصمة لاجوس، ضمن منافسات الجولة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

وسجل كليتشي إهيانتشو نجم ليستر سيتي هدفي اللقاء في الشوط الأول من صناعة أليكس إيوبي لاعب إيفرتون.

لتحصد نيجيريا أول 3 نقاط في مشوار التصفيات وتتصدر مجموعتها، مستفيدة من تعادل إفريقيا الوسطى وكاب فيردي الأربعاء الماضي.

وتتواجد نيجيريا في نفس المجموعة رفقة مصر بنهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل، إلى جانب السودان وغينيا بيساو.

وواصلت نيجيريا تدعيم رقمها المرعب، إذ لم تخسر على ملعبها في تصفيات كأس العالم منذ سقوطها 0-2 أمام الجزائر في أكتوبر 1981.

خلال تلك الفترة استقبلت نيجيريا 38 مباراة، وخرجت فائزة 35 مرة مقابل 3 تعادلات فقط دون أي خسارة.

وجاء تشكيل نيجيريا خلال الانتصار على ليبيريا كالآتي:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

الدفاع: أولا أينا – جاميلو كولينز – ويليام إكونج – ليون بالوجان

الوسط: ويلفريد نديدي – جو أريبو – موسيس سيمون

الهجوم: كليتشي إهيانتشو – فيكتور أوسيمن – أليكس إيوبي

ولم تحتج نيجيريا أكثر من 22 دقيقة حتى تفتح التسجيل بواسطة إهيانتشو بعد تمريرة إيوبي.

الثنائية تكررت بشكل ناجح في الدقيقة 44 عندما هيأ إيوبي الكرة بالرأس، واستقبلها إهيانتشو والتف وسدد ببراعة كبيرة مضاعفا النتيجة.

ليرفع إهيانتشو رصيده من الأهداف الدولية إلى 9 في 24 مباراة مع النسور.

ويعود إهيانتشو ليسجل مع نيجيريا في مباراة رسمية لأول مرة منذ مباراة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2018، تحديدا يوم 1 سبتمبر 2017، أي منذ 4 سنوات ويومين.

ودفع المدرب الألماني جيرنوت رور في الشوط الثاني بـ أحمد موسى وصامويل كالو وعبد الله شيهو وبول أونواتشو من على مقاعد البدلاء.

وفي المجموعة الثانية، حققت زامبيا فوزا ثمينا على مضيفتها موريتانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

إنوك مويبو لاعب برايتون الإنجليزي تقدّم لـ زامبيا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف زميله الشاب برنس مومبا النتيجة في الدقيقة 57.

لاحقا دخل مامادو نياس لاعب المقاولون العرب المنتقل مؤخرا من الإنتاج الحربي في صفوف موريتانيا، ونجح في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 69.

لتحصد زامبيا أول 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية التي تقام مساء اليوم الجمعة.