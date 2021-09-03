شبح إسطنبول لا يفارقه.. كريسبو يطالب ميلان بالثأر من ليفربول

طالب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مهاجم ميلان السابق بمواصلة الثأر من ليفربول الإنجليزي لأجل "نهائي إسطنبول" الشهير عام 2005، وذلك على هامش لقاء الفريقين بأولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول وميلان في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب أنفيلد، في مباراة إعلان عودة الروسونيري إلى المسابقة الأوروبية الأبرز للمرة الأولى منذ 2013-2014.

وقال كريسبو في تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا يزال هذا جرحا مفتوحا بالنسبة لي. ليفربول وميلان ستكون أولى مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأنتم تعرفون ماذا يعني هذا بالنسبة لي".

وأضاف: "لقد سجلت هدفين في الشوط الأول، ولكني لم أنسَ هذه الليلة أبدا. حتى وإن كان ميلان قد هزم ليفربول في نهائي 2007، أنا أطالب رجال (ستيفانو) بيولي (مدرب ميلان) بهزيمتهم في أنفيلد. انتقموا لأجلي وأظهروا من هو ميلان".

يعود الحديث هنا إلى المباراة النهائية الشهيرة لدوري الأبطال عام 2005، حين تقدم ميلان بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، بدأها القائد باولو مالديني، ثم أضاف كريسبو الهدفين الثاني والثالث للفريق الذي كان يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

ولكن مع بداية الشوط الثاني نجح ليفربول بقيادة رافا بينيتز مدرب غريمه إيفرتون الآن، في تحقيق عودة خرافية، بدأها ستيفن جيرارد وتلاه فلاديمير سميتشر ثم اختتمها تشابي ألونسو خلال 7 دقائق فقط، ليفوز ليفربول بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

صحيح أن ميلان ثأر بعدها بعامين في نهائي 2007 بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن موسم 2004-2005 كان موسم كريسبو الوحيد بقميص ميلان، حيث عاد بنهاية إعارته إلى تشيلسي، قبل أن يرجع إلى إيطاليا من جديد في 2006 ولكن إلى إنتر ميلان.

يذكر أن ميلان وليفربول يتواجدان في المجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.