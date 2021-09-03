"قلة احترام ووداع لا يليق".. هجوم على رونالدو من قدامي يوفنتوس

شن أليسيو تاكيناردي وسيرجيو بريو لاعبا يوفنتوس السابقين هجوما على كريستيانو رونالدو المنتقل مؤخرا من يوفي إلى مانشستر يونايتد، حيث يرى الثنائي أن طريقة الرحيل كان يمكنها الخروج بصورة أفضل.

وكان رونالدو قد أبلغ المدرب ماسيميليانو أليجري برغبته في الرحيل، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي غريم ناديه السابق، ولكن في النهاية تم الإعلان يوم الجمعة عن عودته إلى يونايتد بعد 12 عاما على الرحيل الأول إلى ريال مدريد في صيف 2009.

وكان رونالدو قد وصل إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو، ليقضي مع الفريق 3 مواسم ويسجل 101 هدفا في 134 مشاركة، ويفوز أيضا بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

ورغم أن رونالدو ودع جماهير يوفنتوس برسالة عاطفية عبر "إنستجرام"، إلا أن ما كتبته شقيقته عبر المنصة ذاتها هو ما فتح باب الجدل، حيث علقت كاتيا أفيرو قائلة: "مرحبا بعودتك إلى يونايتد، نادي يستحقك".

ويرى تاكيناردي الذي لعب أكثر من 400 مباراة خلال 13 عاما بقميص يوفنتوس، أن النادي كان يستحق إظهار رونالدو للمزيد من الاحترام.

وقال تاكيناردي لـ"توتوسبورت": "كان يجب أن يغادر بصورة مختلفة، لا أن يغادر في طائرة خاصة بينما يتحدث أليجري عشية المباراة ضد إمبولي".

وأوضح "كنت أتوقع مؤتمرا صحفيا يودع خلاله الجماهير. لقد امتدحه الناس كثيرا في يوفنتوس وبالتالي كانوا يستحقون وداعا مختلفا. لم تكُن صورة جميلة حين تم إخبارنا أن كريستيانو سيذهب إلى مكان يشعر فيه بأنه في دياره".

على الناحية الأخرى سار المدافع المعتزل بريو الذي يملك أكثر من 300 مباراة مع يوفنتوس على النهج ذاته، حيث أضاف "لم أتوقع أن يتجاهل رونالدو يوفنتوس بهذه الطريقة، لم يكن هذا لطيفا من جانبه".

واختتم "بحق السماء، كريستيانو يظل لاعبا عظيما ومحترفا، ولكن الوداع كان يمكن أن يحدث بطريقة أخرى وبكلمات مغايرة".

يذكر أن رونالدو حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في مباراة البرتغال ضد أيرلندا يوم الأربعاء، حيث سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 111 هدفا دوليا.