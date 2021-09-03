تشكيل تونس - معلول وبن يوسف أساسيان أمام غينيا الإستوائية

يعتمد منذر الكبير المدير الفني لـ تونس على فخر الدين بن يوسف وعلي معلول في مواجهة غينيا الإستوائية في مستهل تصفيات كأس العالم 2022.

وتقع تونس في المجموعة الثانية رفقة زامبيا وموريتانيا ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وتبدأ تونس بثنائي الأهلي والإسماعيلي في المباراة، ويجلس ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – علي معلول

الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني

الهجوم: سيف الدين الخاوي – وهبي الخزري – فخر الدين بن يوسف

وكانت تونس قد شاركت في النسخة الأخيرة من كأس العالم وودعت من دور المجموعات بعدما حلت ثالثا خلف بلجيكا وإنجلترا.