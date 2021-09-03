تشكيل تونس - معلول وبن يوسف أساسيان أمام غينيا الإستوائية

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

علي معلول مع منتخب تونس أمام السودان

يعتمد منذر الكبير المدير الفني لـ تونس على فخر الدين بن يوسف وعلي معلول في مواجهة غينيا الإستوائية في مستهل تصفيات كأس العالم 2022.

وتقع تونس في المجموعة الثانية رفقة زامبيا وموريتانيا ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وتبدأ تونس بثنائي الأهلي والإسماعيلي في المباراة، ويجلس ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – علي معلول

الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني

الهجوم: سيف الدين الخاوي – وهبي الخزري – فخر الدين بن يوسف

وكانت تونس قد شاركت في النسخة الأخيرة من كأس العالم وودعت من دور المجموعات بعدما حلت ثالثا خلف بلجيكا وإنجلترا.

تشكيل تونس تصفيات كأس العالم علي معلول فخر الدين بن يوسف
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