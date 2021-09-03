استبعاد كونتي وكاستييخو.. ميلان يعلن قائمة العودة إلى دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 18:56

كتب : أحمد أباظة

ميلان

أعلن ميلان الإيطالي عن قائمته لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي يعود إليها الفريق الإيطالي العريق للمرة الأولى منذ 2014.

وتم تأكيد القائمة بصورة رسمية، حيث شهدت استبعاد أندريا كونتي وسامو كاستييخو الذي كان قريبا من المغادرة في سوق الانتقالات الصيفية.

أيضا خلت القائمة من اسم بييترو بيليجري، المهاجم الواعد البالغ من العمر 20 عاما والوافد في صفقة إعارة من موناكو مع إلزام بالشراء وفق شروط معينة.

وجاءت قائمة الروسونيري كالتالي:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو – مايك مينيان – أليساندرو بليتزاري – سيباستيانو ديسبلانشيس – أندرياس جونجدال

خط الدفاع: دافيدي كالاباريا – بالو توريه – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز – كالولو – فيكايو توموري – سيمون كاير – أليساندرو فلورينزي – ماتيو جابيا – لوكا ستانجا

خط الوسط: تيموي باكايوكو – إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – براهيم دياز – فرانك كيسييه – رادي كرونيتش – أليكسيس سايليمايكرس – إنريكو دي جيسو – جيوفاني روبوتي

خط الهجوم: أوليفييه جيرو – زلاتان إبراهيموفيتش – رافاييل لياو – أنتي ريبيتش – دانييل مالديني – جونيور ميسياس – أندريا كابوني

ويعود ميلان إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بفضل حصوله على المركز الثاني بنهاية الموسم الماضي، وراء إنتر ميلان بطل الدوري وفوق أتالانتا ويوفنتوس الثالث والرابع على الترتيب.

يذكر أن القرعة أوقعت ميلان مع ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي في المجموعة الثانية لدور الـ32.

ميلان كاستييخو الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا
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