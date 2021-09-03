سبورت: مجموعة من لاعبي برشلونة شعروا بالسعادة لرحيل جريزمان

زعمت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن خروج أنطوان جريزمان قد سبب سعادة في نفوس بعض لاعبي برشلونة.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد برشلونة

جريزمان عاد إلى ناديه الأخير أتليتكو مدريد في الثواني الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وذكر تقرير سبورت أن هذا الانتقال تسبب في انفراجة مالية ضخمة لـ برشلونة الذي وفّر راتبه الضخم، بالإضافة إلى تقاضيه 40 مليون يورو نظير بيعه إلى أتليتكو لو خاض 50% من مباريات الموسم المقبل.

لكن على الجانب الآخر، لم يشعر جريزمان أبدا بالارتياح في برشلونة –وفقا للصحيفة-، واشتكى علنا من عدم إشراكه في مركزه المفضل.

جريزمان شعر أنه مُقيّد بوجود ليونيل ميسي، ولم يقدّم أفضل مستوياته تحت قيادة 3 مدربين مختلفين، بل كثيرا ما جلس على مقاعد البدلاء في مباريات مهمة مع كيكي سيتيين ورونالد كومان.

المهاجم الدولي الفرنسي سجّل 35 هدفا في 102 مباراة مع برشلونة، بمعدل 0,3 هدفا في المباراة الواحدة، وهو أقل بكثير من المتوقع.

لكن وضعه الشخصي في غرفة خلع الملابس لم يكن جيدا أبدا، والسبب بشكل كبير يتمحور حول فيلمه الوثائقي الذي أعلن فيه رفض عرض برشلونة واستمراره مع أتليتكو مدريد في صيف 2018، قبل أن يرضخ بعد عام وينتقل للبلاوجرانا.

الصحيفة وصفت هذا الوثائقي بـ "جرح لم يلتئم" قط في نفوس لاعبي برشلونة وقد كان سببا مباشرا في موقفهم السلبي من جريزمان.

جريزمان لم يشعر أنه جزء من غرفة خلع الملابس أو أنه محبوب بين اللاعبين ويحظى بالحماية كما كان وضعه في أتليتكو مدريد.

بل فوق ذلك، ووفقا للصحيفة، فجزء من قائمة برشلونة تلقى خبر رحيل جريزمان بسعادة، لأنهم لم يعتبروه جزءا من المجموعة قط.