تقرير: وصول مفاوضات ديبالا مع يوفنتوس إلى طريق مسدود

وصلت مفاوضات يوفنتوس الإيطالي مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا إلى طريق مسدود، لتزداد أزمة خط هجوم الفريق تفاقما بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" المتخصص في أخبار الانتقالات الإيطالية، فإن مفاوضات يوفنتوس وديبالا قد اصطدمت بحائط غير قابل للاختراق في الوقت الراهن، وذلك بعد فشلهما في التوصل لنقطة التقاء في مسألة الراتب.

ويفيد المصدر ذاته أن ديبالا يناسب رؤية النادي للمستقبل، وأنه يرغب في ملء الفراغ الناجم عن رحيل رونالدو، إلا أن العرض الحالي من يوفي يعتبر أقل من العرض السابق الذي تم طرحه في الصيف الماضي، وبالتالي لم ينَل قبول الأرجنتيني.

بطبيعة الحال تضرر يوفنتوس من تبعات جائحة كورونا، وهو ما أثر سلبا على قدراته التفاوضية، في الوقت ذاته يرغب ديبالا في الحصول على رقم يقارب راتب المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت حين أتى في 2019، وهو ما يساوي قرابة 12 مليون يورو.

ويملك ديبالا الرغبة والاستعداد لربط مستقبله مع البيانكونيري حتى 2025 أو 2026، ولكن يوفنتوس لا يملك القدرة على عرض راتب كهذا في الوقت الحالي.

وينتهي عقد ديبالا -27 عاما- في يونيو القادم، ما يضع يوفي في موقف حرج بين التجديد بأسرع وقت ممكن أو المخاطرة بخسارته مجانا في الصيف التالي.

ويعد تجديد عقد هذا اللاعب على وجه التحديد أحد أبرز أولويات ماسيميليانو أليجري المدرب العائد لقيادة الفريق بعد وضع صعب في الموسم الماضي، حيث فقد يوفنتوس احتكاره للقب الدوري الإيطالي بعد 9 سنوات متتالية، وغادر دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو البرتغالي، في موسمه الأول والوحيد تحت قيادة أندريا بيرلو الذي أقيل بنهايته.

كل هذه الأحداث انتهت برحيل كريستيانو رونالدو في أواخر أيام سوق الانتقالات، عائدا إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عاما من الغياب.

يذكر أن ديبالا الذي انضم إلى السيدة العجوز في 2015 قادما من باليرمو لعب 256 مباراة بقميص الفريق وسجل 101 هدفا وصنع 42.