نهاية الرحلة.. ماندزوكيتش يعتزل كرة القدم

أعلن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ماريو ماندزوكيتش النادي :

ونشر ماندزوكيتش رسالة مؤثرة عبر حسابه على انستجرام، وضع من خلالها حدا لمسيرته الكروية الحافلة.

وقال ماندزوكيتش في رسالته مخاطبًا نسخته الشابة:

"عزيزي ماريو الصغير:

أثناء ارتدائك هذا الحذاء للمرة الأولى، لم تكن تتخيل ما ستعيشه في كرة القدم، ستسجل أهدافا في أهم المحافل وستفوز بأكبر الألقاب مع أكبر الأندية. ستمثل بلادك بكل فخر وستساهم في كتابة تاريخ الرياضة الكرواتية.

ستنجح لأنك ستكون محاطا بأناس طيبين؛ زملاء، مدربين، جماهير، عائلة، وكيل، أصدقاء، جميعهم سيساندونك دائما، وستظل ممتنا إليهم للأبد.

فوق ذلك، ستنجح لأنك ستعطي دائما أفضل ما لديك. وفي النهاية، هذا أكثر ما ستفتخر به. ستضحي كثيرا، لكنك ستدرك أن الأمر يستحق بسبب اللحظات الرائعة التي ستأتي.

وستدرك اللحظة المناسبة للاعتزال، لوضع هذا الحذاء في الخزانة، ولن تندم على أي شيء أبدا. كرة القدم ستظل جزءا من حياتك، لكنك ستتطلع قدما إلى فصل جديد.

استمتع!

عزيزك ماريو الكبير.

ملاحظة: إن حدث وواجهت إنجلترا في كأس العالم، فكن مستعدا في حوالي الدقيقة 109."

وكان آخر نادٍ انتمى إليه ماندزوكيتش هو ميلان الذي انضم إليه في الشتاء الماضي، لكن الإصابات لم تسمح له بالمشاركة في أكثر من 11 مباراة، بواقع 278 دقيقة فقط، دون أن يهز الشباك.

وارتبط اسم ماندزوكيتش في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بالانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، لكن الصفقة لم تتم.

ماندزوكيتش (35 عاما) بدأ مسيرته في بلاده بفريق مارسونيا، ثم لعب لـ زغرب، ثم دينامو زغرب الذي كان بوابته إلى عالم النجومية.

وانتقل ماندزوكيتش إلى فولفسبورج الألماني عام 2010 وتألق في صفوفه، ليضمه بايرن ميونيخ في 2012 مقابل 13 مليون يورو.

وحقق ماندزوكيتش مع بايرن ميونيخ 8 ألقاب مختلفة خلال موسمين، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2013.

بعدها انتقل إلى أتليتكو مدريد وفاز معه بكأس السوبر الإسباني، لكنه لم يعمّر في إسبانيا سوى موسم واحد وتحوّل إلى يوفنتوس الإيطالي لتستمر مسيرته الناجحة.

وحصد ماندزوكيتش مع يوفنتوس 8 ألقاب إضافية، وقاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

قبل أن يخوض تجربة سريعة مع الدحيل القطري موسم 2019\2020 توج خلالها بلقب الدوري المحلي، ومن ثم جاءت عودته غير الموفقة إلى ميلان والتي كانت نهايته مع كرة القدم.

وسجّل ماندزوكيتش في مشواره مع الأندية 228 هدفا خلال 582 مباراة، كان أبرزها هدفه في شباك بوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا 2013، وهدفه الرائع في شباك ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

ومع منتخب كرواتيا حقق ماندزوكيتش نجاحا هائلا، إذ خاض معه 89 مباراة وسجل 33 هدفا.

وكانت بداية تألق ماندزوكيتش الدولية في يورو 2012 عندما سجل 3 أهداف، منها هدف في شباك إيطاليا.

كما شارك في كأس العالم 2014 وسجل هدفين في شباك الكاميرون.

وبعد مشاركة دون أهداف في يورو 2016، انفجر في مونديال 2018 وقاد بلاده للمباراة النهائية مسجلا 3 أهداف، أهمها ذلك الذي جلب الانتصار على إنجلترا في الوقت الإضافي بنصف النهائي، والذي يعتبره أهم لحظة في مسيرته بحسب ما ألمح في نهاية رسالته الوداعية.