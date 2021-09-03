المحطة المصرية الثالثة.. الجونة يضم شيميليس بيكلي

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

بيكلي - مصر للمقاصة

لن يرحل نجم منتخب إثيوبيا عن مصر الآن، فمازال لمغامرته محطة ثالثة.

أعلن نادي الجونة ضم شيميليس بيكلي نجم منتخب إثيوبيا رسميا في صفقة انتقال حر.

تعاقد شيميليس بيكلي انتهى مع مصر للمقاصة بنهاية الموسم، لينتقل بعدها إلى صفوف الجونة.

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صاحب الـ30 عاما شارك مع مصر للمقاصة في 26 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم 11 هدفا، وصنع ثلاثة آخرين.

وتعد التجربة هي الثالثة لـ بيكلي في الدوري المصري بعدما وصل إلى مصر عام 2014 رفقة فريق بتروجت، ثم انتقل إلى مصر للمقاصة عام 2019.

ويملك بيكلي 34 مباراة دولية رفقة منتخب إثيوبيا. سجل فيهم 7 أهداف.

في الدوري مصر للمقاصة الجونة شيميليس بيكيلي
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