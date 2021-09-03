المحطة المصرية الثالثة.. الجونة يضم شيميليس بيكلي
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 17:52
كتب : FilGoal
لن يرحل نجم منتخب إثيوبيا عن مصر الآن، فمازال لمغامرته محطة ثالثة.
شيميلس بيكيلي
النادي : مصر للمقاصة
أعلن نادي الجونة ضم شيميليس بيكلي نجم منتخب إثيوبيا رسميا في صفقة انتقال حر.
تعاقد شيميليس بيكلي انتهى مع مصر للمقاصة بنهاية الموسم، لينتقل بعدها إلى صفوف الجونة.
🚨🚨| نُرحب بالاسطورة الاثيوبية و احد افضل محترفي الدوري المصري في العشر سنوات الاخيرة شيميلس بيكلي!
One of the best foreigners to have played in the Egyptian Premier League joins El Gouna FC! We are proud to announce the signing of Ethiopian legend Shemeles Bekele! pic.twitter.com/jXQQTWQ2WZ— El Gouna FC (@GounaFC) September 3, 2021
صاحب الـ30 عاما شارك مع مصر للمقاصة في 26 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم 11 هدفا، وصنع ثلاثة آخرين.
وتعد التجربة هي الثالثة لـ بيكلي في الدوري المصري بعدما وصل إلى مصر عام 2014 رفقة فريق بتروجت، ثم انتقل إلى مصر للمقاصة عام 2019.
ويملك بيكلي 34 مباراة دولية رفقة منتخب إثيوبيا. سجل فيهم 7 أهداف.