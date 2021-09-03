بمشاركة ثنائي الأهلي.. موزمبيق تصمد أمام كوت ديفوار وزيمبابوي تتعادل مع جنوب إفريقيا

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

تاو - جنوب إفريقيا

تاو ميكيسيون موزمبيق جنوب إفريقيا زيمبابوي كوت ديفوار تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنطلب ضم بنشرقي إذا فشل تجديده مع الزمالك 23 دقيقة | ميركاتو
حبيب نورمحمدوف: رونالدو أخبرني بانتقاله إلى يونايتد منذ شهر كامل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم أسوأ بداية منذ 67 عاما.. فينجر: أرسنال في حالة جيدة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحقيق في الجول - إلغاء لائحة استقالة المدربين بين قرار صائب وخاطئ "ولم يُطبق من الأساس" 38 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت: مجموعة من لاعبي برشلونة شعروا بالسعادة لرحيل جريزمان 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: وصول مفاوضات ديبالا مع يوفنتوس إلى طريق مسدود 57 دقيقة | أوروبا
نهاية الرحلة.. ماندزوكيتش يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
المحطة المصرية الثالثة.. الجونة يضم شيميليس بيكلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 هداف الدوري.. محمد شريف يكتب تاريخا لم يتحقق منذ 46 عاما
قد ينال إعجابك