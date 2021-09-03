مصدر من برج العرب لـ في الجول: أعمال الصيانة انتهت.. والملعب جاهز للمباريات

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 16:51

كتب : هاني العوضي

استاد برج العرب بعد الصيانة

أصبح استاد برج العرب جاهزا لاستقبال مباريات الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل استاد برج العرب، فإن الملعب أصبح جاهزا بعد إتمام أعمال الصيانة كافة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الملعب جاهز لاستقبال مباريات الدوري بعد إعادة صيانة الأرضية وتطوير شبكة الصرف".

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وأضاف "الصيانة استغرقت أربعة أشهر، والآن ننتظر قرار الأمانة العامة بشأن استقبال المباريات".

ويعد استاد برج العرب أكبر ملاعب مصر من حيث التعداد الجماهيري، والذي يستقبل العديد من مباريات فرق الدوري، ومنتخب مصر خلال السنوات الأخيرة.

في الدوري استاد برج العرب
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