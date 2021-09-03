خبر في الجول – نادي فيوتشر يطلب ضم ثنائي المصري بـ 16 مليون

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 16:37

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي قبل مباراة مصر والبرازيل

بدأ نادي فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز المصري، تدعيم صفوفه بصفقات جديدة للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر طلب ضم كريم العراقي، وأحمد حامد "شوشة" لاعبا النادي المصري رسميا.

وقدم نادي فيوتشر عرضا للنادي المصري للحصول على اللاعبين مقابل 16 مليون جنيه.

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كانت شركة فيوتشر قد استحوذت على حقوق نادي كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري، وغيرت اسمه رسميا قبل أيام.

العراقي شارك مع المصري بالموسم الماضي في 27 مباراة. صنع فيهم هدفين.

وشارك شوشة مع المصري في 26 مباراة بالموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا.

في الدوري المصري نادي فيوتشر كريم العراقي أحمد شوشة
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