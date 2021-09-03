أرقام في الجول - بداية مقلقة لـ مصر أمام أنجولا

حقق منتخب مصر انتصاره الأول على المنتخب الأنجولي بهدف دون رد على ملعب الدفاع الجوي، ليحقق ثلاثة نقاط في بداية المشوار وقبل مواجهة الجابون في ليبرافيل.

لم يقدم منتخبنا الأداء المنتظر في مواجته الأولى أمام المصنف الـ 126 عالميًا والأخير في المجموعة.

وبعد المباراة، نستعرض أبرز أرقام الفريقين.

استحوذ المنتخب الأنجولي على الكرة بنسبة 52%. مرر لاعبوه 409 تمريرة مقابل 386 تمريرة لمنتخب مصر.

تفاوتت نسبة استحواذ منتخبنا على الكرة خلال المباراة، فخلال أول 15 دقيقة استحوذ لاعبونا بنسبة 62%، وهي النسبة الأعلى خلال المباراة.

وبعد تسجيل هدف محمد مجدي "أفشة"، انخفضت النسبة في الربع ساعة الثانية إلى 33%، وهي الأقل خلال المباراة. تكرر الأمر في الشوط الثاني فكانت النسبة الأكبر في الربع ساعة الأولى، بعدها انخفضت في الربع ساعة الثانية.

تفوق المنتخب الأنجولي في تواجد لاعبوه في الثلث الأخير بنسبة 11% مقابل 95 لمنتخبنا.

بدأ البدري بأحمد سيد "زيزو" كجناح، لكن لم يعتمد منتخبنا على الكرات العرضية. 27 كرة عرضية للمنتخب الأنجولي، بينها عرضيتين صحيحيتين، بينما لعب منتخب مصر 8 كرات عرضية فقط خلال المباراة، بينها عرضية واحدة فقط صحيحة كانت في الخمس دقائق الأخيرة عن طريق عبد الله السعيد.

شكل وطريقة عرضيات المنتخب كانت قطرية وبالونية دون أي فعالية:

اعتمد منتخبنا على الكرات الطولية بـ 56 كرة طولية، 48% منها صحيحة، مقابل 28 كرة طولية لـ أنجولا، بينها 36% صحيحة.

أجرى منتخب مصر 10 محاولات، بينها 4 صحيحة، بينما حاول منتخب أنجولا 5 مرات، كان جيمعها في الشوط الأول دون أي محاولة في الشوط الثاني.

خلال المباراة بالكامل، قام منتخبنا بلعب 4 هجمات منظمة فقط، وهو ما يعكس الشكل العام والانطباع العام بعد المباراة (منظمة هنا نعني بها الهجمة التي مررنا فيها الكرة 10 تمريرات فأكثر)، بينما المنتخب الأنجولي لعب 11 هجمة منظمة.

عمرو السولية وطارق حامد كانا الأكثر استخلاصا للكرة. 14 مرة للسولية، و10 مرات لـ طارق حامد.

وفقًا لتقييم KoraStats، محمد مجدي "أفشة" هو الأفضل خلال المباراة بـ 5.7، يليه أحمد فتوح بـ 4.5، بينما في المنتخب الأنجولي كان فريدي الأفضل بـ 4.0.

*الأرقام وفقًا لـ KoraStats