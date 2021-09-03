خبر في الجول – سبت حافل بانتظار الإسماعيلي للتجديدات والتعاقدات

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 15:18

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

ينتظر نادي الإسماعيلي يوم سبت حافل بالتجديدات، والتعاقدات الجديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة الفنية بالاسماعيلي ستعقد غدا السبت، اجتماعا للانتهاء من تجديد تعاقد عددا من اللاعبين.

أبرز اللاعبين هما شكري نجيب، وعماد حمدي.

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من جهة أخرى، سيتم الانتهاء من الحصول على توقيع عدد من اللاعبين الجدد.

ومن المنتظر أيضا، توقيع إيهاب جلال على تجديد تعاقده للموسم المقبل.

وكانت اللجنة الفنية قد توصلت لاتفاق مع إيهاب جلال على تجديد تعاقده وتبقى التوقيع الرسمي فقط.

في الدوري الإسماعيلي إيهاب جلال
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