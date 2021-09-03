خط الوسط في أمان.. المصري يمدد عقد عمرو موسى وفريد شوقي

أصبح خط وسط المصري في أمان لسنوات مقبلة، وذلك بعد تمديد عقد ركيزتين أساسيتين بالفريق.

أعلن النادي المصري تمديد تعاقده مع عمرو موسى وفريد شوقي لاعبا الفريق لأربعة مواسم مقبلة.

اللاعبان وقعا على عقودهما الجديدة، ليتأكد بقاءهما داخل جدران القلعة الخضراء لسنوات مقبلة.

عمرو موسى يلعب بصفوف النادي المصري منذ عام 2013 قادما من فريق نبروه.

صاحب الـ32 عاما خاض 210 مباراة بقميص المصري. سجل فيهم 8 أهداف وصنع 5 آخرين، ولعب في مراكز خط الوسط المدافع، وخط الوسط المساند، وقلب الدفاع.

أما فريد شوقي، فيلعب بصفوف النادي المصري منذ عام 2016 قادما من الداخلية.

صاحب الـ31 عاما خاض 194 مباراة بقميص المصري. سجل فيهم هدفين وصنع 12 هدفا.

ويستعد النادي المصري للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل.