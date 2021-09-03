دايلي ميل: كوندي لا يرد على مدربه بعد فشل انتقاله لـ تشيلسي

ذكرت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، أن المدافع الفرنسي جولز كوندى لاعب فريق إشبيلية غاضب بشدة من إدارة ناديه الإسباني، بسبب عدم السماح له بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها أن اللاعب الفرنسي لا يرد على مكالمات جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية، ولا مدير الكرة مونشي.

وأوضح تقرير دايلي ميل أن غضب اللاعب ناجم عن عدم بيعه لنادي تشيلسي في موسم الانتقالات الماضي، والذي انتهى دون انتقال اللاعب الفرنسي إلى الدوري الإنجليزي.

وكشف مونشي في أآخر يوم للانتقالات أن إشبيلية تلقى عرضا من البلوز قبل أسبوع، ولكن تم رفضه.

وتابع تقرير الصحيفة الإنجليزية، أن العرض المقدم إلى إشبيلية لم يرتق لمعايير النادي الإسباني وهو ما اضطرهم إلى رفضه.

وكان تشيلسي يريد ضم كوندي إلى صفوفه بقيمة 42.7 مليون جنيه إسترليني، ولكن إشبيليه كان يريد 67 مليون جنيه إسترليني، وهو ما رفضه بطل أوروبا.

يذكر أن جولز كوندي طُرد في مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما فسره البعض أن اللاعب غاضب بشدة وكان يريد الرحيل عن ناديه إلى الدوري الإنجليزي.