بيراميدز ينفي تفاوض الزمالك لضم عبد الله السعيد

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

نفى بيراميدز في بيان صحفي اليوم الجمعة أن يكون الزمالك يفاوضه للحصول على خدمات صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد.

وقال بيراميدز في بيانه:"يؤكد النادي وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد".

وأضاف "عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد مستمر بين النادي ونجمه. التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق".

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واستمر "علاقتنا طيبة مع كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسؤولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا".

وكان حسين لبيب صرح يوم الخميس أن الزمالك يفاوض بيراميدز للحصول على السعيد (36 عاما). (التفاصيل)

وشارك السعيد بديلا في فوز مصر على أنجولا بهدف يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وسيواجه الجابون يوم الأحد.

ويستعد السعيد لموسمه الرابع مع بيراميدز الذي انضم له في يناير 2019 قادما من الأهلي السعودي.

وكان السعيد وقع على عقد انضمامه للزمالك في 2018 لكن الصفقة لم تكتمل، رحل اللاعب وقتها عن الأهلي لينضم إلى كوبس الفنلندي ثم انتقل للأهلي السعودي.

ويمتد عقد السعيد مع بيراميدز إلى 2023.

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