تقرير: ريبيري قريب من ساليرنيتانا الإيطالي

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 14:13

كتب : عمر خالد

فرانك ريبيري - فيورنتينا

ذكر موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أن اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري أصبح قريبا من الانتقال إلى ساليرنيتانا الإيطالي في صفقة مجانية.

فرانك ريبيري

النادي : فيورنتينا

ساليرنيتانا

وأضاف الموقع الإيطالي أن الصفقة ستكون لمدة عام بقيمة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.

وتابع التقرير أن نادي هيلاس فيرونا أيضا قدم عرضا لضم ريبيري، لكن يبدو أن الفرنسي مستعد للانضمام إلى فريق المدير الفني الإيطالي فابريزيو كاستوري.

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وكان ساليرنيتانا بدأ مشواره في الدوري الإيطالي بهزيمتين متتاليتين أمام بولونيا وروما، وسيواجه تورينو خارج أرضه يوم 12 سبتمبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.

وانضم ريبيري صاحب الـ 38 عاما إلى فيورنتينا مجانا من بايرن ميونيخ عام 2019.

وسجل خمسة أهداف في 50 مباراة مع فيورنتينا، والآن يحق له الانضمام إلى أي ناد حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعدما انتهى عقده مع فيورنتينا.

فرانك ريبيري ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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