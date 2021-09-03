رغم التعادل.. مباراة تفصل إيطاليا عن رقم قياسي تاريخي

اقتنصت بلغاريا نقطة من بطل أوروبا، لكن إيطاليا واصلت مسيرة اللاهزيمة للمباراة الـ35 على التوالي.

لتعادل العملاقتين البرازيل وإسبانيا.

تعثر رجال المدرب روبرتو مانشيني في ملعبهم أمام بلغاريا يوم الخميس، تعادلوا بهدف لمثله بعد 3 انتصارات متتالية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

استمروا متصدرين لترتيب المجموعة الثالثة، وعادلوا مسيرة البرازيل في التسعينيات وإسبانيا في الألفية الجديدة.

وأصبحت إيطاليا على بعد مباراة واحدة من الانفراد بالرقم القياسي كأكثر منتخب وطني تجنب الهزيمة في عدد متتالي من المباريات الرسمية.

وتحل إيطاليا ضيفة على سويسرا يوم الأحد في الجولة الخامسة من التصفيات.

لقاء مرتقب ضد سويسرا التي قبل أشهر قليلة أقصت فرنسا بطلة العالم وخسرت بشق الأنفس بركلات الترجيح ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، التي توج بها الإيطاليون.

آخر خسارة تلقتها إيطاليا في لقاء رسمي كان ضد البرتغال في دوري أمم أوروبا في 14 أكتوبر 2018.

بعدها فازت في 24 مباراة وتعادلت 11 مرة.

وخلال هذه المسيرة تأهلت لنصف نهائي دوري أمم أوروبا 2020-2021، الذي تستضيفه في أكتوبر المقبل، وتوجت باللقب القاري الغائب عن خزائنها منذ 1968.

وبعد سويسرا، ستلعب إيطاليا ضد ضيفتها ليتوانيا في تصفيات المونديال.

ثم في 6 أكتوبر تواجه إسبانيا في ملعب سان سيرو في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وإذا فازت تلعب النهائي في أرضها ضد بلجيكا أو فرنسا.