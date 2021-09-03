فينجر: هالاند لن يقدر على رفض الدوري الإنجليزي

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 13:07

كتب : عمر خالد

هالاند بوروسيا دورتموند

ما زال إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني حديث عدد من المدربين حتى بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وقال أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، عن اللاعب النرويجي "هالاند سيغريه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من المستحيل مقاومة الأمر".

وأضاف في تصريحات صحفية "أعتقد أن هالاند سيعود إلى موطنه الأصلي قريبا، وهو الدوري الإنجليزي، القوة الاقتصادية للدوري الممتاز قوية جدا".

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وتابع "كرة القدم الإنجليزية هي المهيمنة لأنها المكان الذي يوجد فيه أكبر قدر من المال، وأفضل اللاعبين دائما ما يذهبون إليه بأفضل طريقة لكسب أكبر قدر من المال هناك".

وأوضح فينجر "هالاند سيواصل التطور ليصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم، إلى جانب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان".

وأشار المدير الفني السابق "هالاند من المرجح أن يكون الهداف القادم بعد مبابي، إنه موهبة خارقة".

واستطرد "طموحه وإرادته في تسجيل الأهداف والقدرة على القتال في المباراة تميزه عن غيره".

وارتبط اسم مهاجم بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 21 عاما بالعديد من الفرق الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة وأبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

فيما لم تكن الفرق الإنجليزية الوحيدة المهتمة باللاعب ولكن هناك أندية أخرى مهتمة به مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن هلاند انضم إلى بوروسا دورتموند الألماني قادما ريد بول ساليسبورج في يناير عام 2020، وسجل هالاند 63 هدفا في 64 مباراة.

إيرلينج هالاند بوروسيا دورتوند الدوري الإنجليزي
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