تصفيات المونديال – المكسيك تسقط جامايكا.. والسلفادور تعرقل أمريكا

فاز المنتخب المكسيكي على نظيره الجامايكي بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم لمنتخب المكسيك أليكسيس فيجا في الدقيقة 50 من الشوط الثاني، ولكن اللاعب شامار نيكولسون أحرز التعادل في الدقيقة 65.

ليعود بعدها اللاعب هنري مارتن ويسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.

على الجانب الأخر تعادل منتخب كندا مع الهندوراس بهدف لكل منهما ضمن مباريات نفس المجموعة.

وتقدم للمنتخب الهندوراسي اللاعب ألكسندر لوبيز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بذلك الهدف.

ولكن عاد منتخب كندا في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب سايل لاين من ركلة جزاء أيضا، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وتعادل منتخب بنما مع منتخب كوستاركا بدون أهداف، كما انتهت مباراة السلفادور والولايات المتحدة الأمريكية بالتعادل السلبي أيضا بين المنتخبين.

وبتلك النتائج فتصدر منتخب المكسيك المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما جاء منتخبات الهندوراس وكندا والسلفادور والولايات المتحدة الأمريكية وبنما وكوستاريكا في المراكز التالية بالترتيب برصيد نقطة واحدة.

فيما تذيل منتخب جامايكا ترتيب المجموعة بدون نقاط.