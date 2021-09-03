ساوثجيت بعد إسقاط المجر: ما فعله الجمهور غير مقبول

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

المجر - إنجلترا

انتقد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا تعرض فريقه لمضايقات قبل وأثناء مباراته ضد مضيفته المجر يوم الخميس والتي حسمها بنتيجة 4-صفر في تصفيات كأس العالم 2022.

وأطلق الجمهور صافرات استهجان بعدما أشار لاعبو إنجلترا إلى مناهضتهم للعنصرية بالجلوس على ركبتهم قبل انطلاق المباراة مباشرة.

واستهدف أشخاص لاعبي إنجلترا البدلاء بمقذوفات خلال اللقاء الذي استضافه ملعب بوشكاش أرينا.

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وقال ساوثجيت للصحفيين بعد المباراة:"الكل يعلم ما نصبو إليه كفريق، وما حدث غير مقبول تماما. كل شيء نقلناه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). نفعل ما علينا لمحاربة العنصرية وعلى الآخرين اتخاذ الخطوة الصحيحة لتحسين الأوضاع".

بينما صرح هاري كين قائد إنجلترا في حديثه لشبكة سكاي سبورتس "لم أسمع ذلك (ما فعله الجمهور)، سأتحدث مع اللاعبين عن الأمر. علينا نقل ما حدث ليويفا، أتمنى أن يتخذ موقفا حاسما".

وواصل منتخب إنجلترا احتلال صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات، فيما يحتل منتخب المجر المركز الثالث بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.

وتستضيف إنجلترا فريق أندورا يوم الأحد.

ثم تحل ضيفة على بولندا يوم الأربعاء.

المجر إنجلترا تصفيات كأس العالم
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