محمود فتح الله: طريقة لعب بيراميدز ظلمت رمضان صبحي

دافع محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز عن لاعب الفريق والمنتخب الوطني رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس:"رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مصر، مميز تماما، وهو مستقبل منتخب مصر".

وأضاف "في وقت قصير جدا استطاع رمضان صبحي أن يصنع اسما كبيرا رغم صغر سنه".

وتابع "رمضان إضافة لبيراميدز، لكنه ظُلم في أوقات كثيرة بسبب طريقة اللعب".

وعن تأثير انتقال ثلاثي الأهلي، رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي، إلى صفوف بيراميدز قال فتح الله: "مع قدوم الثلاثي سقف الطموح أصبح أعلى".

وأوضح "هؤلاء لاعبون كبار، لهم تأثيرهم بالتأكيد، بالإضافة لهم نمتلك لاعبين مميزين للغاية، يستطيعون إحداث الفارق".

وأشار "مع الفريق الحالي لم تكن النتائج طيبة، كان الاهلي والزمالك فقط يتنافسان على اللقب، وهو ما أحزننا كثيرا لأننا ابتعدنا عن المنافسة".

وأكد "بانتقال الثلاثي الكبير إلى النادي زادت الضغوط على النادي والإدارة والجهاز الفني، لأن سقف الطموح أصبح عاليا للغاية".

وكان بيراميدز أنهي مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

فيما توج نادي الزمالك بلقب الدوري برصيد 80 نقطة، وأحز اللقب الـ 13 له في تاريخ المسابقة.