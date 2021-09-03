مصيلحي لـ في الجول: سيسيه رفض الاتحاد بعدما اتفقنا على ضمه من الزمالك

أوضح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن المهاجم رزاق سيسيه رفض الانتقال للفريق قادما من الزمالك.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com:"بعدما أتممنا الاتفاق مع الزمالك لضم اللاعب بشكل نهائي، فوجئت برفضه، لرغبته في اللعب خارج مصر".

وأضاف "سيسيه مُصر على موقفه رغم العروض المغرية التي قدمناها له. لم أُقصر معه في شيء، لذلك رحيله يحزنني".

وأتم "الاتحاد لن يقف على لاعب، الجهاز الفني بقيادة التوأم يجهز البديل الكفء، بدأنا التفاوض مع لاعبين مميزين لتعويض سيسيه".

وانتهت إعارة سيسيه إلى الاتحاد بنهاية الموسم المنصرم وأراد زعيم الثغر الحصول على اللاعب بشكل نهائي من فريقه الأصلي الزمالك.

لكن الإيفواري البالغ عمره 22 عاما رفض الاستمرار مع سيد البلد.

وبدأ سيسيه رحلته في مصر من بوابة أسوان في 2017.

حصل عليه الزمالك في أغسطس 2017 وأعاره 4 مرات للاتحاد.

وشارك سيسيه في 119 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 24 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

وأصيب اللاعب في ركبته في يونيو الماضي ولا يزال يستكمل علاجه.