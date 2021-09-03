تصفيات المونديال – أوروجواي بدون سواريز وكافاني تتعادل مع بيرو

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 11:00

كتب : عمر خالد

بيرو X الأوروجواي

بيرو أوروجواي تصفيات كأس العالم
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