مواعيد مباريات الجمعة 3 سبتمبر 2021.. تونس ونيجيريا وكوت ديفوار في تصفيات المونديال

تستكمل اليوم الجمعة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتنقل قناة FIFA في يوتيوب المباريات جميعا.

الساعة 3 مساء تحل جنوب إفريقيا ضيفة على زيمبابوي وتلعب كوت ديفوار ضد مضيفتها موزمبيق.

وفي السادسة مساء تستضيف نيجيريا فريق ليبيريا.

وفي التاسعة مساء تستضيف تونس فريق غينيا الاستوائية. (المباراة منقولة أيضا على التونسية الوطنية 1)

وفي التاسعة مساء أيضا تستضيف غانا فريق إثيوبيا.

وتلعب الكاميرون ضد ضيفتها مالاوي.

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