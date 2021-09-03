جنش: أعتذر لـ فاروق جعفر.. وما حدث مع كارتيرون أمر عادي

شدد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك على انتهاء أزمته مع المدرب باتريس كارتيرون.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وقال جنش عبر إم بي سي مصر: "كل الأمور تمام، تحدثت مع حسين لبيب منذ يومين وخلاص ليس هناك مشكلة، الأمر عادي وليس أزمة، حتى المدرب تحدث عن الأمر وقال إن ذلك يحدث في كرة القدم".

وأضاف: "كارتيرون هو من طالبني بمغادرة المعسكر وعدم حضور المباراة".

وتابع: "سبب الأزمة أنني كنت أشارك باستمرار وبعدها قرر المدرب التغيير، فكان من الطبيعي أن أسأل عن الأسباب، هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وواصل: "أعتذر لـ فاروق جعفر لأن حسابي على انستجرام سُرق ونُشر عليه أشياء مسيئة له ولي".

وأوضح: "وجود 3 حراس مرمى كبار أمر طبيعي في الزمالك، وفي كل المراكز، ليس لدي أي مشكلة، أهم شيء وجود تنافس مشروع".

وأردف: "ليس لدي أي مشكلة مع أبو جبل، أنا في الزمالك منذ 10 سنوات ولم يحدث أن افتعلت مشكلة، لكن هذا العام الإعلام يصدرني في مشاكل لم أفعلها، بل حدث أنني كنت مصابا في المنزل وقيل إنني افتعلت مشكلة في النادي".

وأكمل: "إمكانية انتقالي للأهلي؟ جاءني عرض من قبل، لكني اخترت الزمالك. أنا هنا منذ 11 عامًا والجمهور دائما يساندني".

وتحوّل للحديث عن أحداث يوم احتفالية تسليم درع الدوري: "دخول الملعب يوم الاحتفالية كان صعبًا، زوجة حميد أحداد واجهت مشكلة كبيرة جدا وهي سيدة مغربية، والأمر نفسه مع زوجة محمد عواد".

وأشار: "أنا من أدخلت والد حازم إمام، لم يكن هناك داعٍ لكل ذلك، فهي مباراة احتفالية".

ودافع عن زميله شيكابالا الذي تعرض لعقوبة الإيقاف لـ8 أشهر: "شيكابالا كان رد فعل، أراد إدخال اللاعبين الصغار والأهالي وهذا طبيعي، لكن أحمد مجاهد هو من منعهم وليس الأمن، قال لا سأسلم درع الدوري أولا وبعدها افتحوا".

وواصل: "كان من المفترض وجود تنسيق من طرف في النادي وأن يستعلم عن هوية المدعوين وأن يتواجد شخص في انتظارهم بالخارج لتسهيل دخولهم".

وأتم: "في الدوري تحت قيادة حسام حسن كنا متفوقين بفارق كبير وبعدها اختلف الوضع، في مباراة المقاصة أُلغي هدف لـ عبد الشافي، وكان لنا ركلة جزاء، ومباريات كثيرة بنفس الشاكلة".

وكان جنش قد خرج من قائمة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوبترا في الدوري المصري.

وصرّح حسين السيد عضو لجنة إدارة الزمالك لاحقا: "جنش انفعل بعدما علم بقرار كارتيرون، لم أحضر الواقعة لكني سمعت. رفع صوته في حديثه مع المدرب، وحين هاتفني قلت له التزم بما قرره كارتيرون. اعترف بخطأه، وكان كارتيرون قرر استبعاده لنهاية بطولة الدوري".

وحرس محمد أبو جبل مرمى الزمالك في آخر 4 مباريات من الدوري الذي توج به الفريق.