تصفيات المونديال – صاروخ سايسيدو يخطف نقطة لـ بوليفيا أمام كولومبيا.. والإكوادور تصعق باراجواي

حسم التعادل مواجهة بوليفيا وكولومبيا في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية، بينما خطفت الإكوادور فوزا قاتلا في الثواني الأخيرة أمام باراجواي.

في لاباز عاصمة بوليفيا وعلى ارتفاع 3.637 مترا عن سطح البحر انتهت مواجهة كولومبيا بالتعادل بنتيجة 1-1.

الشوط الأول بين المنتخبين انتهى سلبيا، وفي الدقيقة 69 استغل روجر مارتينيز تخبط دفاع بوليفيا وتوغل من الجهة اليمنى وسدد كرة على يمين الحارس معلنا تقدم الضيوف.

وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء خطف البديل فيرناندو سايسيدو التعادل بتسديدة قوية لم يتحرك لها دافيد أوسبينا.

تعادل جعل كولومبيا أكثر منتخب يتعادل في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 49 تعادلا بالتساوي مع الأرجنتين.

كما لم تخسر كولومبيا سوى مرة واحدة في تصفيات المونديال أمام بوليفيا جاءت عام 2004 منذ بداية مواجهات المنتخبين في 1996.

تعادل ظل به منتخب كولومبيا رابعا في الترتيب برصيد 9 نقاط من 7 مباريات، بينما وصل رصيد بوليفيا لـ 6 نقاط دون خسارة في آخر 4 مباريات في المركز الثامن.

وفي الإكوادر بالعاصمة كيتو انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 87 من أجل حسم نتيجة اللقاء أمام باراجواي.

فيليكس توريس تقدم بهدف في الدقيقة 87، ثم سجل ميشيل إسترادا هدف المنتخب المُلقب بـ "التري" الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

والمثير أن التسديدة الأولى للإكوادور جاءت في الدقيقة 87 وجاء منها الهدف وهو ما تكرر مع الهدف الثاني أيضا.

فوز هو الأول للإكوادور منذ 2013 على باراجواي، إذ التقيا منذ ذلك الحين في مناسبتين فقط بتصفيات كأس العالم 2018، تعادلا في مباراة وفازت باراجواي بالأخرى.

فوز رابع للإكوادور في التصفيات رفع رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني متفوقة مؤقتا على الأرجنتين، بينما ظلت باراجواي دون فوز للمباراة الخامسة تواليا في التصفيات وبرصيد 7 نقاط في المركز السادس.