لبيب: نفاوض بيراميدز لضم السعيد.. وقراري من انتخابات الزمالك ولماذا يُلغي الكأس؟

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 00:37

كتب : FilGoal

حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك

تحدث حسين ليبب رئيس نادي الزمالك عن مفاوضات ضم عبد الله السعيد وكذلك تحركات النادي في سوق الانتقالات وإمكانية ترشحه لانتخابات النادي المقبلة.

وقال حسين لبيب عبر أون تايم سبورتس: "نحاول تدعيم بعض المراكز ولا نستعجل في القرارات وننظر لأفضل ما يضيف للفريق".

وأوضح "بالتالي أعلننا عن صفقة واحدة فقط حتى الآن وهي عمر كمال عبد الواحد وسنرى أيضا الغيابات والنواقص ولدينا شهر لندعم مراكز الفريق ولن نقول أسماء إلا عندما نتفاوض معهم".

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وأضاف "أسمع أسماء كثيرة، تعاقدنا مع نصف لاعبي مصر وفقا للتقارير، ولن نُقصر في دعم الفريق ونرى الأصلح للمدير الفني ليصبح قوام الفريق متماسك لعدة سنوات وأكثر استقرارا، فلا يجوز ضم 7 لاعبين وعدد الصفقات ليس مهما، نريد الحفاظ على أن يكون الفريق منافس".

وقال عن مفاوضات ضم عبد الله السعيد: "نتفاوض مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، تقدمنا بعرض وننتظر رأي بيراميدز لضم عبد الله السعيد".

وأردف "لم نحصل على رأي رد على صفقة عبد الله السعيد، ولم يطلب بيراميدز أي صفقات تبادلية".

ورد على سؤال هل أبدى عبد الله السعيد رغبة اللعب للزمالك قائلا: "طبعا".

وكشف لبيب رأيه في احتمالية إلغاء كأس مصر قائلا: "ننتظر عندما تتضح رؤية اتحاد الكرة ولا نرى أي أسباب لإلغاء الكأس، ولماذا يُلغي الكأس؟ متبقى عدة مباريات تتنهي في 10 أيام ولا داعي لإلغاء البطولة".

وتطرق للحديث عن مفاوضات أشرف بنشرقي: "بنشرقي لم يُغال في مطالبه المالية، هناك بند واحد فقط هو ما ينقص الاتفاق عليه وننتظر عودته من معسكر منتخب المغرب ولدينا وقت ومتفائل جدا جدا بتجديد تعاقده".

أما عن محمود عبد الرحيم "جنش" فأكمل: "إلى الآن لا يوجد شيء يوضح مستقبله، هو من أفضل حراس المرمى في مصر وبالتالي قد نستغى عن أحد الحراس بعد عودة محمد صبحي ووجود 4 في الفريق حاليا، لدينا 4 من أفضل الحراس في مصر والخامس أحمد نادر السيد الذي أعير للبرتغال".

وأردف "موقف حمدي النقاز لم يتضح بعد، ونسعى لمصلحة الزمالك في مفاوضتنا معه".

وأتم "لم أحسم قراري بعد من الترشح لانتخابات الزمالك، لابد أن يكون لدي هدف رفقة مجموعة لإنجاح النادي".

أعلن نادي الزمالك عن مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بموعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. (طالع التفاصيل)

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