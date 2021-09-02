تصفيات المونديال – بمشاركة بنشرقي المغرب يفوز على السودان.. والجزائر تقسو على جيبوتي بالـ 8

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

بدأ منتخب المغرب بقوة وتفوق على نظيره السوداني بهدفين دون رد لحساب المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022، فيما اكتسح منتخب الجزائر بطل إفريقيا جيبوتي بنتيجة 8-0 ضمن المجموعة الأولى.

وتصدر منتخبا شمال إفريقيا مجموعتيهما مبكرا في التصفيات والتي يتأهل بطلها مباشرة إلى المرحلة الأخيرة والنهائية المؤهلة للمونديال.

المغرب فازت بفضل هدفي، نايف أكرد في الدقيقة العاشرة، وهدف عكسي من توقيع أبو عاقلة عبدالله بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

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المباراة شهدت مشاركة أطهر الطاهر ظهير أيسر سموحة أساسيا بقميص منتخب السودان حتى الدقيقة 80.

فيما شارك أشرف بنشرقي بدلا من يوسف النصيري في الدقيقة 88.

فوز تصدر به أسود الأطلس الترتيب مستفيدا من تعادل غينيا مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1، بينما تذيل صقور الجديان الترتيب بدون رصيد.

ويلتقي منتخب المغرب في الجولة المقبلة خارج القواعد مع غينيا، بينما يستضيف المنتخب السوداني نظيره غينيا بيساو.

الجزائر × جيبوتي

وقسى بطل إفريقيا على جيبوتي بنتيجة 8-0 لحساب الجولة الأولى من التصفيات ليصل للمباراة رقم 28 على التوالي دون خسارة.

الشوط الأول انتهى برباعية دون مقابل تقاسمها، إسلام سليماني الذي سجل هدفين في الدقائق 5 و25، وبغداد بونجاح في الدقائق 26 و40.

وكان منتخب جيبوتي قد أكمل اللقاء بعشر لاعبين منذ الدقيقة 23 بعد طرد محمد يوسف.

في الشوط الثاني سجل سليماني ثنائية جديدة ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في المباراة ويتصدر مبكرا ترتيب هدافي تصفيات القارة الإفريقية.

وسجل رياض محرز هدفا في الدقيقة 67 ثم أنهى رامز زروقي النتيجة بالهدف الثامن بعد دقيقتين.

وتصدر منتخب الجزائر الترتيب، ويأتي خلفه منتخب بوركينا فاسو بنفس الرصيد بعد الفوز على النيجر بنتيجة 2-0.

وتحل الجزائر ضيفا ثقيلا على بوركينا فاسو في الجولة المقبلة، بينما تستضيف جيبوتي نظيرها النيجري.

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