تصفيات المونديال – هدف غائب منذ 94 لا يكفي.. إيطاليا تتعادل مع بلغاريا

لم يكف هدف فيدريكو كييزا منتخب إيطاليا بطل أوروبا وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مواجهة بلغاريا على ملعب أرتميو فرانكي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

إيطاليا أبطال أوروبا افتتحوا التسجيل مبكرا بهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 16.

ليصبح هذا هو أول هدف للاعب من يوفنتوس بقميص الأتزوري من خارج منطقة الجزاء في مرمى بلغاريا منذ هدف روبرتو باجيو أيضا في كأس العالم 1994.

وفي الدقيقة 34 سجل أتاناس إيليف هدف التعادل في مرمى جانلويجي دوناروما أفضل حارس في يورو 2020.

ورغم محاولات الأتزوري والتي وصل عددها إلى 27 تسديدة على مرمى البلغاريين إلا أن التعادل حسم النتيجة.

🇮🇹 Frustrating evening for Italy who are held to a draw by Bulgaria...#WCQ pic.twitter.com/Rp6Jr8xMU7 — European Qualifiers (@EURO2020) September 2, 2021

وأصبح روبرتو مانشيني أكثر مدرب يخوض عددا من المباريات المتتالية دون خسارة برصيد 18 مباراة محققا 11 فوزا و7 تعادلات متفوقا على مارتشيلو ليبي برصيد 17 مباراة.

تعادل عادلت به إيطاليا رصيد البرازيل وإسبانيا في عدد المباريات الدولية دون خسارة برصيد 35 مباراة.

نقطة عززت من تصدر إيطاليا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما حصدت بلغاريا النقطة الثانية من 4 مباريات.

وفي نفس التوقيت تغلب منتخب أيرلندا الشمالية على ليتوانيا بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات بينما تذيلت ليتوانيا الترتيب دون رصيد.