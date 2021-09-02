تصفيات المونديال – هدف غائب منذ 94 لا يكفي.. إيطاليا تتعادل مع بلغاريا

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 23:03

كتب : Filgoal Team

فيديريكو كييزا - بلغاريا- إيطاليا

لم يكف هدف فيدريكو كييزا منتخب إيطاليا بطل أوروبا وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مواجهة بلغاريا على ملعب أرتميو فرانكي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

إيطاليا أبطال أوروبا افتتحوا التسجيل مبكرا بهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 16.

ليصبح هذا هو أول هدف للاعب من يوفنتوس بقميص الأتزوري من خارج منطقة الجزاء في مرمى بلغاريا منذ هدف روبرتو باجيو أيضا في كأس العالم 1994.

وفي الدقيقة 34 سجل أتاناس إيليف هدف التعادل في مرمى جانلويجي دوناروما أفضل حارس في يورو 2020.

ورغم محاولات الأتزوري والتي وصل عددها إلى 27 تسديدة على مرمى البلغاريين إلا أن التعادل حسم النتيجة.

وأصبح روبرتو مانشيني أكثر مدرب يخوض عددا من المباريات المتتالية دون خسارة برصيد 18 مباراة محققا 11 فوزا و7 تعادلات متفوقا على مارتشيلو ليبي برصيد 17 مباراة.

تعادل عادلت به إيطاليا رصيد البرازيل وإسبانيا في عدد المباريات الدولية دون خسارة برصيد 35 مباراة.

نقطة عززت من تصدر إيطاليا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما حصدت بلغاريا النقطة الثانية من 4 مباريات.

وفي نفس التوقيت تغلب منتخب أيرلندا الشمالية على ليتوانيا بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات بينما تذيلت ليتوانيا الترتيب دون رصيد.

تصفيات كأس العالم 2022 بلغاريا إيطاليا
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