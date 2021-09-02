تصفيات المونديال – ألمانيا تتخطى ليشتنشتاين بسهولة.. وأرمينيا تواصل صدارة المجموعة للعاشرة

حقق المنتخب الألماني فوزا مهما على منتخب ليشتنشتاين بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة للجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز هدفي ألمانيا كلا من تيمو فيرنر في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وليروى ساني في الدقيقة 77 من الشوط الثاني.

وتعد تلك المواجهة هى المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني الأماني هانز فليك، والذي تولى المسؤلية خلفا للمدير الفني السابق يواخيم لوف.

وشهدت المباراة سيطرة المنتخب الألماني على مجريات اللقاء حيث سدد منتخب الماكينات 30 تسديدة منها 7 تسديدات على المرمى، و 14 تسديدة أخرى خارج المرمى.

وشارك الحارس الألماني بيرد لينو حارس مرمى أرسنال في اللقاء أساسيا فيما شهد اللقاء غياب كلا من مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن.

وأجرى هانز فليك التغييرات الخمسة كاملة في المباراة حيث شارك كلا من سيرجي جانبري وليون جورتزيكا وماركو رويس كبدلاء.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني بـ 9 نقاط خلف المنتخب الأرميني متصدر تلك المجموعة بـ 10 نقاط.

وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب أرمينيا مع منتخب مقدونيا الشمالية بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في نفس المجموعة، ليحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط.

فيما فاز منتخب رومانيا بهدفين نظيفين على منتخب أيسلندا، وجاء المنتخب الروماني في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

أما المنتخب الأيسلندي فجاء في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتزيل منتخب ليشتنشتاين المجموعة بدون نقاط.