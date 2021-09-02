تصفيات المونديال - إنجلترا تضرب المجر برباعية.. بولندا تواصل المطاردة

سحق منتخب إنجلترا مضيفه منتخب المجر بأربعة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

بدأ المنتخب الإنجليزي بكل من: جوردان بيكفورد – كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شو – كالفن فيليبس – ديكلان رايس – رحيم سترلينج – ماسون ماونت – جاك جريليش – هاري كين.

وبعد شوط أول سلبي، بدأت الانطلاقة الإنجليزية في الدقيقة 55 بهدف رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في أسفل الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من ماسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي.

وأهدى سترلينج هذا الهدف إلى صديقته ستيفي جريج، التي توفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 26 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وفي الدقيقة 63 سجل هاري كين نجم توتنام هوتسبر الهدف الثاني بضربة رأس جاورت القائم الأيمن من الداخل، بعد عرضية من سترلينج.

وفي الدقيقة 69 أتى الهدف الثالث بصورة خالصة من لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أرسل لوك شو الركنية على رأس هاري ماجواير لتسكن الشباك في الزاوية اليمنى.

أول تغييرات إنجلترا أتى في الدقيقة 85 بخروج ماونت ونزول جيسي لينجارد، وفي الدقيقة 87 أتى الهدف الرابع بتوقيع ديكلان رايس بتسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة من جاك جريليش.

أخيرا في الدقيقة 88 اختتم جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا تبديلاته بخروج جريليش ورايس ونزول بوكايو ساكا وجوردان هندرسون.

بهذه النتيجة يواصل منتخب إنجلترا احتلال الصدارة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، فيما يحتل منتخب المجر المركز الثالث بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.

منتخب بولندا بدوره ضرب منتخب ألبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، افتتحها روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 12، ولكن سوكول سيكاليشي سجل التعادل في الدقيقة 25، قبل أن يسترض آدم بوكسا التقدم للمضيف في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 54 سجل جريجوري كريشوفياك ثالث الأهداف، فيما اختتم كارول لينيتي هذا الحفل في الدقيقة 89 بالهدف الرابع، ليحتل منتخب ألبانيا المركز الرابع بـ6 نقاط.

ختاما حصد منتخب أندورا أول 3 نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الخامس، وذلك بالفوز على سان مارينو بهدفين دون رد، سجلهما مارك فاليس في الدقيقتين 18 و24.

يذكر أن مباراة إنجلترا المقبلة ستكون ضد أندورا في الديار، وذلك في الخامس من سبتمبر الجاري.