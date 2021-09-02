تصفيات المونديال – بلجيكا تكتسح إستونيا بخماسية.. والتشيك تتفوق على بيلاروسيا

تفوق منتخبا بلجيكا والتشيك على كل من إستونيا وبيلاروسيا على الترتيب ضمن مواجهات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واكتسحت بلجيكا مستضيفها إستونيا بنتيجة 5-2، فيما حققت التشيك الفوز على بيلاروسيا بهدف دون مقابل.

وتقدم منتخب إستونيا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق ماتياس كايت.

فجاء رد الشياطين الحمر قاسيا بخماسية، فسجل هانس فانيكين التعادل في الدقيقة 22.

ثم أضاف الهداف التاريخي لبلجيكا روميلو لوكاكو ثنائية في الدقيقتين 29 و52.

وتلك المباراة العاشرة ضمن آخر 11 مباراة التي يسجل بها روميلو لوكاكو مع منتخب بلجيكا.

🇧🇪 Romelu Lukaku has now scored 66 goals in 99 games for Belgium 👏👏👏#WCQ pic.twitter.com/VGpSwXEWgf — European Qualifiers (@EURO2020) September 2, 2021

وعزز أكسيل فيتسل من تقدم بلجيكا بهدف رابع في الدقيقة 65.

وبعد 10 دقائق من مشاركته كبديل سجل البديل توماس فوكيت هدف بلجيكا الخامس في الدقيقة 76.

وقلص إريك سورجا النتيجة لإستونيا في الدقيقة 83.

وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ بلجيكا التي تسجل فيه 5 أهداف أو أكثر خارج قواعدها في القرن الحالي بعد الفوز على جبل طارق في أكتوبر 2016 بتصفيات كأس العالم بنتيجة 6-0.

وتفوقت التشيك على بيلاروسيا بنتيجة 1-0 وسجل هدف اللقاء الوحيد أنتونين باراك في الدقيقة 34.

وواصلت بلجيكا تصدر الترتيب برصيد 10 نقاط بينما عزز منتخب التشيك ترتيبه في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وكلاهما من 4 نقاط قبل المواجهة المقبلة التي تجمعهما.

في المقابل ظل منتخب بيلاروسيا رابعا برصيد 3 نقاط، وتذيلت إستونيا الترتيب بدون نقاط وكلاهما من 3 مباريات.

ويظل منتخب ويلز ثالثا برصيد 3 نقاط من مباراتين بعدما حصل على راحة في الجولة الحالية.