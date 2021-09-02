تصفيات المونديال – السعودية تقلب تأخرها أمام فيتنام.. وأستراليا تكتسح الصين

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

السعودية

نجا منتخب المملكة العربية السعودية من فخ ضيفه الفيتنامي، وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

فيتنام تقدّمت مبكرا منذ الدقيقة الثالثة بواسطة نجوين كوانج هاي.

لينتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 55 لمعادلة النتيجة بواسطة سالم الدوسري من ركلة جزاء.

قبل أن يتقدّم ياسر الشهراني بالهدف الثاني في الدقيقة 67، وأخيرًا أمّن يحيى الشهري النتيجة بهدف ثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 80.

لتحصد السعودية أول 3 نقاط في المجموعة وتتجنب المفاجأة، قبل حلولها ضيفة على عمان يوم الثلاثاء المقبل.

وفي نفس المجموعة، اكتسحت أستراليا نظيرتها الصين بثلاثة نظيفة في العاصمة القطرية الدوحة.

أوير مابيل تقدّم لأستراليا في الدقيقة 24، قبل أن يضاعف زميله مارتن بويل النتيجة سريعا بعد دقيقتين.

واختتم ميتشل دوك الثلاثية في الدقيقة 70.

لتتصدر أستراليا المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية وعُمان.

وتحل أستراليا ضيفة على فيتنام في هانوي يوم الثلاثاء المقبل، فيما تستقبل الصين جارتها اليابان في قطر.

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